какую массу формальдегида необходимо взять,чтоб в реакции гидрирования получить метанол массой 45грамм и массовой долей выхода его 95%?
Химия
какую массу формальдегида необходимо взять,чтоб в реакции гидрирования получить метанол массой 45грамм и массовой долей выхода его 95%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нам дана я так понимаю масса теоритическая метанола.Значит нужно узнать массу практическую.Для этого используем формулу: w(выхода)=m(практ.)*100%/m(теор.) Выводим:m(практ.)=w*m(теорит.)/100% =95%*45/100%=42,75 г 2)Пишем уравнение реакции: xг 42,57 г HCOH+H2=====>CH3OH M=30г/моль 32г/моль m= 30 г 32 г Составляем пропорцию. x/30=42,57/32 Следовательно x=30*42,57/32=39,9 г(примерно) или можно примерно 40 г. Ответ:39,9 или 40 г.
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