освободитесь от знака корня в знаменателе: 5 ________ √13 - √3
Алгебра
освободитесь от знака корня в знаменателе: 5 ________ √13 - √3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 (√13 + √3 ) 5 (√13 + √3 ) 5 (√13 + √3 ) √13 + √3 ________ = ________ = ________ = ________ 2 √13 - √3 (√13 +√3) 13-3 10
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