освободитесь от знака корня в знаменателе:      5 ________ √13 - √3

Алгебра
освободитесь от знака корня в знаменателе:      5 ________ √13 - √3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          5  (√13 + √3 )               5  (√13 + √3 )             5  (√13 + √3 )           √13 + √3   ________              =              ________  =                ________ =            ________                                                                                                                 2 √13 - √3  (√13 +√3)               13-3                              10                          
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