В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 960 КГ ОВОЩЕЙ.ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО КОЛИЧЕСВА СОСТАВЛЯЛА МОРКОВЬ,СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЫХ-КАКТОФЕЬ,ОСТАЛЬНОЕ КАПУСТА.СКОЛЬКО В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ КАПУСТЫ?
Математика
В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 960 КГ ОВОЩЕЙ.ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО КОЛИЧЕСВА СОСТАВЛЯЛА МОРКОВЬ,СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЫХ-КАКТОФЕЬ,ОСТАЛЬНОЕ КАПУСТА.СКОЛЬКО В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ КАПУСТЫ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 960х0.25=240 МОРКОВКИ 2 действие 960х7/15=448 КАРТОФЕЛЯ 3 действие 960-(240+448)=272 КАПУСТЫ
Гость:
960*1/4=240(кг)моркови 960* 7/15=448(кг)картофеля 960-(240+448)=272(кг) капусты
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