В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 960 КГ ОВОЩЕЙ.ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО КОЛИЧЕСВА СОСТАВЛЯЛА МОРКОВЬ,СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЫХ-КАКТОФЕЬ,ОСТАЛЬНОЕ КАПУСТА.СКОЛЬКО В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ КАПУСТЫ?

Математика

В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 960 КГ ОВОЩЕЙ.ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО КОЛИЧЕСВА СОСТАВЛЯЛА МОРКОВЬ,СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЫХ-КАКТОФЕЬ,ОСТАЛЬНОЕ КАПУСТА.СКОЛЬКО В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ КАПУСТЫ?

Автор: Гость