Определить возможные пути повышения плодородия почв. 

Українська література
Определить возможные пути повышения плодородия почв. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
повышение плодородия почв можно добиться удобрением, или же известкованием земельных участков, при повышенной кислотности почв.
Гость:
Удобрение почвы,удаление сарняков и паразитических грибов с помощю  микозов-это применение фунгицидов.
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