1112. В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он " окажется полным. Сколько литров бензина было ...
Математика
1112. В первой канистре было в 5 раз больше бензина, чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бензина, то он " окажется полным. Сколько литров бензина было в каждой канистре, если емкость бензобака 55 л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х*5+7=55 х+5х=55-7 6х=48 х=48:6 х=8 8 литров во второй канистре 5*8=40(л) в первой канистре
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