Какова сила тока в лампочке велосипедного фонарика, если при напряжении 4 В в ней за 1 с расходуется 0,8 Дж электроэнергии?
Физика
Какова сила тока в лампочке велосипедного фонарика, если при напряжении 4 В в ней за 1 с расходуется 0,8 Дж электроэнергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: U=4В t=1c A=0.8Дж Найти: I-? Решение: 1) A=IUt 2) I=A/Ut 3)I=0.8Дж/4В*1с=0.2A Ответ: I=0.2A
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