Найдите молекулярную формулу углерода, зная что Плотность его по водороду равна 22, а содержание углерода составляет 85,7% по массе.
Химия
Найдите молекулярную формулу углерода, зная что Плотность его по водороду равна 22, а содержание углерода составляет 85,7% по массе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю молекулярную формулу углеводорода(дальше УВ буду писать). 1) CxHy обозначим наш УВ.Если w(Cx)=85,7% ,значит w(Hy)=14,3%. 2)x:y=w(C)/12 : w(H)/1=85,7/12 : 14,3/1=7,14:14,3=1:2 Следовательно наша формула CH2.Но нас дана плотность этого в-ва по водороду. 2)Для начала находим Mr(CH2)=14 г/моль Теперь найдём Mr(CxHy).Для этого нужно умножить 22 на 2. 2-это молекулярная масса H2,по которому нам дана плотность.Мы знаем что плотность это m/Mr. Находим:Mr(CxHy)=22*2=44 г/моль. 3)Теперь смотрим. Во сколько 44 г/моль больше 14г/моль.Ответ очевиден примерно в 3 раза.Значит изначальную полученную нами формулу CH2 умножаем в 3 раза,т.е. C3H6. Ответ:C3H6
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