Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка
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Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однокоренные : скрипеть - скрипка
Гость:
однокореные--Скриаеть -скрипка
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