Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка

Русский язык

Какие из этих слов раньше были однокоренными? а) Синица – синий б) Вода - водитель в) Цирк – циркуль г) Гора - гореть д) Скрипеть – скрипка

Автор: Гость