отгадай слово.В этом слове слышится три "о", но записывается оно четырьмя буквами

Русский язык
отгадай слово.В этом слове слышится три "о", но записывается оно четырьмя буквами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отгадай слово.В этом слове слышится три "о", но записывается оно четырьмя буквами Ответ: это слово ТРИО (так называют трех певцов, музыкантов и т.д.)
Гость:
это слово ТРИО в котором слышится три о но записывается четырьмя буквами 
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