Для декорации к новому спектаклю купили 20 м белого и синего шелка. Белого шелка купили на 4 м больше, чем синего. Сколько метров синего шелка было куплено? А сколько белого?
Математика
Для декорации к новому спектаклю купили 20 м белого и синего шелка. Белого шелка купили на 4 м больше, чем синего. Сколько метров синего шелка было куплено? А сколько белого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I способ: Предположим, что синего шёлка купили х метров, тогда белого шёлка купили (х+4) метров, также из условия задачи известно, что всего купили 20 метров шёлка согласно этим данным составим и решим уравнение: х+х+4=20 2х+4=20 2х=20-4 2х=16 х=16:2 х=8 (м) - синего шёлка. х+4=8+4=12 (м) - белого шёлка. II способ: 1) (20-4):2=8 (м) - синего шёлка. 2) 8+4=12 (м) - белого шёлка. Ответ: для декорации к новому спектаклю купили 8 метров синего шёлка и 12 метров белого шёлка. Проверка: 8+12=20 (м) - всего.
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