как растения заны арктических пустынь приспособились к недостатку тепла
История
как растения заны арктических пустынь приспособились к недостатку тепла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктика тоже земля только под снегом а корни растений в земле так они и приспасобились к недостатку тепла
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