При угаре человек погибает от удушья, несмотря на то, что кислород в легкие поступает в достаточном количестве, а примесь оксида углерода в крови составляет всего 0,1 %. Почему возникает удушье?
Биология
При угаре человек погибает от удушья, несмотря на то, что кислород в легкие поступает в достаточном количестве, а примесь оксида углерода в крови составляет всего 0,1 %. Почему возникает удушье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
несмотря на малую дозу,окись углерода (угарный газ) очень ядовита, удушье происходит из-за того, что угарный газ легко образует с гемоглобином крови прочное(в отличие от кислорода) соединение - карбоксигемоглобин. Захватившие угарный газ молекулы гемоглобина надолго лишаются возможности переносить кислород из лёгких(в которые он поступает в достаточном кол-ве) в ткани. Возникает недостаток кислорода в крови и тканях,что отражается на работе головн.мозга и др.органов.
Гость:
Этот газ поступает в кровь человека в 200 раз быстрее кислорода. Специальными исследованиями установлено, что окись углерода «перехватывает инициативу» у кислорода. Он в несколько раз легче и активнее вступает в связь с гемоглобином, переводя его в химический комплекс — карбоксигемоглобин. Гемоглобин в результате этого теряет способность переносить кислород в ткани, особенно в жизненно важные — мозг, легкие, сердце. От недостатка кислорода и наступает удушье. Сходные нарушения жизнедеятельности возникают и при отравлении природным газом из-за неосторожного пользования газовыми приборами.
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