На клумбе растут розы,ромашки и маки.Из них ОДНА ШЕСТАЯ розы,а три пятых остатка ромашки.Остальные 120 маки.Сколько всего цветов на клумбе?
Математика
На клумбе растут розы,ромашки и маки.Из них ОДНА ШЕСТАЯ розы,а три пятых остатка ромашки.Остальные 120 маки.Сколько всего цветов на клумбе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что на клумбе растёт х цветов, тогда из них [latex]\frac{1}{6}x[/latex] цветов составляют розы, [latex]\frac{3}{5}(x-\frac{1}{6}x)[/latex] составляют ромашки, также из условия задачи известно, что остальные 120 цветов - маки согласно этим данным составим и решим уравнение: [latex]\frac{1}{6}x+\frac{3}{5}(x-\frac{1}{6}x)+120=x[/latex] [latex]\frac{1x}{6}+\frac{3}{5}(x-\frac{1x}{6})+120=x[/latex] [latex]\frac{1x}{6}+\frac{3x}{5}-\frac{1x}{10}+120=x[/latex] /•30 умножаем на 30 для того, чтобы избавиться от знаменателей [latex]5x+18x-3x+3600=30x [/latex] [latex]30x-5x-18x+3x=3600[/latex] [latex]10x=3600[/latex] [latex]x=3600:10[/latex] [latex]x=360[/latex] (ц.) - всего. Ответ: 360 цветов растут на клумбе.
Гость:
1) 120:(1-3/5)=120*5:2=300 (цв.) - ромашки и маки 2) 300:(1-1/6)=300*6:5=360 (цв.) Ответ: всего на клумбе 360 цветов.
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