Продолжение боковых сторон трапеции ABCD пересекаются в точке O. Найдите BO и отношение площадей треугольникa BOC и треугольника AOD, если AD=5см. BC=2см. AO=25см.
Геометрия
Продолжение боковых сторон трапеции ABCD пересекаются в точке O. Найдите BO и отношение площадей треугольникa BOC и треугольника AOD, если AD=5см. BC=2см. AO=25см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значит AD:BC=5:2 AO:AB=25:x треугольник АОD подобный треугольнику ВОС следовательно AD:BC=AO:AB 5:2=25:x х=10 ВС=10см. Соотношение площ S=1/2*a*b*sin OAD S₁=1/2*AO*AD*sin OAD S₂=1/2*AB*BC*sin OAD S₁/S₂=(1/2*AO*AD*sin OAD)/(1/2*AB*BC*sin OAD)=AO*AD/AB*BC (тут сократится) следовательно S₁/S₂=125/20
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