Продолжение боковых сторон трапеции ABCD пересекаются в точке O. Найдите BO и отношение площадей треугольникa BOC и треугольника AOD, если AD=5см. BC=2см. AO=25см.

Геометрия

Продолжение боковых сторон трапеции ABCD пересекаются в точке O. Найдите BO и отношение площадей треугольникa BOC и треугольника AOD, если AD=5см. BC=2см. AO=25см.

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