Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битва на Курской дуге?Сколько дней прошло от первого салюта до Дня Победы?

Математика

Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битва на Курской дуге?Сколько дней прошло от первого салюта до Дня Победы?

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