Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битва на Курской дуге?Сколько дней прошло от первого салюта до Дня Победы?
Математика
Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битва на Курской дуге?Сколько дней прошло от первого салюта до Дня Победы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курская битва - 27 дней в июле+23 дня в августе=50 дней, от салюта до Дня Победы - 130 дней в 43 году+366 в 44+128 в 45=624 дня.
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