мне не нравится школьная форма.я предпочитаю школьному стилю одежды свободный.потому что я считаю это комфортно и удобно.
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мне не нравится школьная форма.я предпочитаю школьному стилю одежды свободный.потому что я считаю это комфортно и удобно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I do not like school form.I prefer the school dress code free. becauseI think it's comfortable and convenient.
Гость:
I don*t like school uniform. I prefer a free style in clothes. because I think that it*s very comfortable
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