мне не нравится школьная форма.я предпочитаю школьному стилю одежды свободный.потому что я считаю это комфортно и удобно.

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мне не нравится школьная форма.я предпочитаю школьному стилю одежды свободный.потому что я считаю это комфортно и удобно.

Автор: Гость