Вычислите,какое количество вещества соли может получится при сливании 200 г 2%-ного раствора гидроксида натрия с соляной кислотой. NaOH+HCl

Химия
Вычислите,какое количество вещества соли может получится при сливании 200 г 2%-ного раствора гидроксида натрия с соляной кислотой. NaOH+HCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Узнаем сколько вообще вещества участвовало в реакции.Находим по формуле  w=m(в-ва)*100%/m(р-ра).Отсюда: m(в-ва) =w*m(р-ра)/100% m(в-ва)=2%*200г/100%=4 г. 2)Теперь напишем уравнение реакции.Для начала найдем массу,а затем кол-во соли.   4г                         х г NaOH + HCl======>NaCl + H2O   M=40г/моль             58,5 г/моль m=40 г                     58,5 г  Составляем пропорцию 4/40=x/58,5  .Из пропорции находим х х= 4*58,5/40=5,85 г.(масса NaCl) 3)Найдём кол-во NaCl v=m/M v=5,85 г/58,5 г /моль=0,1 моль. Ответ:v(NaCl)=0,1 моль.     
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