Расположите числа 2.8;0.5;0;-1;-1.1;0ю1;-1.6 а.) в порядке возврастания. б.) в порядке убывания

Математика

Расположите числа 2.8;0.5;0;-1;-1.1;0ю1;-1.6 а.) в порядке возврастания. б.) в порядке убывания

Автор: Гость