Расположите числа 2.8;0.5;0;-1;-1.1;0ю1;-1.6 а.) в порядке возврастания. б.) в порядке убывания
Математика
Расположите числа 2.8;0.5;0;-1;-1.1;0ю1;-1.6 а.) в порядке возврастания. б.) в порядке убывания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) -1.6; -1.1; -1; 0; 0.1; 0.5; 2.8; б) 2.8; 0.5; 0.1; 0; -1; -1.1; -1.6;
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