НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!! Нужен рассказ по теме Размножение прилюсовых(извините полное название не помню)короче чето с рыбами связанно)
Биология
НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!! Нужен рассказ по теме Размножение прилюсовых(извините полное название не помню)короче чето с рыбами связанно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откуда ты взял такое название Прилюсовые .Я знаю рыб прилипаловые,но не как прилюсовые. Прямо в море мальки ведут самостоятельный образ жизни и начинают прикрепляться к рыбам, когда подрастает до 5-8 см. В этот период мальки присасываются к мелким видам рыб - иглобрюхам, спинорогам, кузовкам, а по мере роста выбирают более крупных "хозяев".С помощью этой присоски они прикрепляются к различным «хозяевам» - акулам, марлинам, скатам, черепахам, дельфинам, и даже к морским судам. Присоска у рыбы прилипалы возникает уже после того, рыба покинет икринку, из первого спинного плавника (его лучи, расцепляясь, превращаются в поперечные пластины, о которых только что говорилось). Когда длина малька превысит сантиметр, позади головы у него уже заметна узкая бороздка. Под микроскопом видны в ней поперечные полосы – зачатки пластин. Растет малек рыбы прилипалы, постепенно перемещается вперед и его преобразованный спинной плавник. У двухсантиметровой рыбы прилипалы он над глазами, а у четырехсантиметровой присоска уже неплохо функционирует. Нередко присоска простирается и на спину, располагаясь на первой трети тела обладающей ею прилипалы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите,какое количество вещества соли может получится при сливании 200 г 2%-ного раствора гидроксида натрия с соляной кислотой. NaOH+HCl
Математика
Русский язык
Найдите 10 предложений с согласованным определением и с несогласованным определением из повести "Капитанская дочка" А.С.Пушкин
Математика
Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943года,а закончилась 23августа того же года,и в честь победы был дан первый салют.Сколько дней длилась битв...