НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!! Нужен рассказ по теме Размножение прилюсовых(извините полное название не помню)короче чето  с рыбами связанно)  

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Откуда ты взял такое название Прилюсовые .Я знаю рыб прилипаловые,но не как прилюсовые. Прямо в море мальки ведут самостоятельный образ жизни и начинают прикрепляться к рыбам, когда подрастает до 5-8 см. В этот период мальки присасываются к мелким видам рыб - иглобрюхам, спинорогам, кузовкам, а по мере роста выбирают более крупных "хозяев".С помощью этой присоски они прикрепляются к различным «хозяевам» - акулам, марлинам, скатам, черепахам, дельфинам, и даже к морским судам. Присоска у рыбы прилипалы возникает уже после того, рыба покинет икринку, из первого спинного плавника (его лучи, расцепляясь, превращаются в поперечные пластины, о которых только что говорилось). Когда длина малька превысит сантиметр, позади головы у него уже заметна узкая бороздка. Под микроскопом видны в ней поперечные полосы – зачатки пластин. Растет малек рыбы прилипалы, постепенно перемещается вперед и его преобразованный спинной плавник. У двухсантиметровой рыбы прилипалы он над глазами, а у четырехсантиметровой присоска уже неплохо функционирует. Нередко присоска простирается и на спину, располагаясь на первой трети тела обладающей ею прилипалы.