укажите пример с ошибкой в образовании формы слова? положи на полку. более лучший ответ несколько яблок семьюдесятью процентами

Русский язык
укажите пример с ошибкой в образовании формы слова? положи на полку. более лучший ответ несколько яблок семьюдесятью процентами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более лучший ответ (верно: более хороший ответ).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машина проехала сначала 30 мин.со скоростью 90 км в час,а затем 1ч 30 мин. со скоростью 80 км в час.Какое расстояние проехала машина?
Ответить
Математика
напишите пожалуйста полное решение уровнения для четвёртого класса (34/7-x)+21/7=5
Ответить
Биология
НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!! Нужен рассказ по теме Размножение прилюсовых(извините полное название не помню)короче чето  с рыбами связанно)  
Ответить
Химия
Вычислите,какое количество вещества соли может получится при сливании 200 г 2%-ного раствора гидроксида натрия с соляной кислотой. NaOH+HCl
Ответить
Математика
Расположите числа 2.8;0.5;0;-1;-1.1;0ю1;-1.6 а.) в порядке возврастания. б.) в порядке убывания
Ответить