Машина проехала сначала 30 мин.со скоростью 90 км в час,а затем 1ч 30 мин. со скоростью 80 км в час.Какое расстояние проехала машина?

Математика

Машина проехала сначала 30 мин.со скоростью 90 км в час,а затем 1ч 30 мин. со скоростью 80 км в час.Какое расстояние проехала машина?

Автор: Гость