Машина проехала сначала 30 мин.со скоростью 90 км в час,а затем 1ч 30 мин. со скоростью 80 км в час.Какое расстояние проехала машина?
Математика
Машина проехала сначала 30 мин.со скоростью 90 км в час,а затем 1ч 30 мин. со скоростью 80 км в час.Какое расстояние проехала машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем V1 - первоначальная скорость автомобиля = 90 км/час V2 - последующая скорость автомобиля = 80 км/час t1 - первоначальное время поездки = 30 мин = 0,5час t2 - последующее время поездки = 1 ч 30 мин = 1,5 час S1 - первичный путь машины, км S2 - последующий путь машины, км Sобщ - общий путь машины, км Тогда Sобщ=S1+S2=V1*t1+V2*t2=90*0.5+80*1.5=45+120=165 км Ответ: машина проехала 165 км
Гость:
45+120=165 км. проехала машина!
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