Коля и Миша варили кашу.Этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема.Сколько литров каши сварили мальчики,если в банке они разлили на 12 литров каши больше,чем в касрюли?
Математика
Коля и Миша варили кашу.Этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема.Сколько литров каши сварили мальчики,если в банке они разлили на 12 литров каши больше,чем в касрюли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x=6x-12 -4x=-12 x=3 (объём посуды) 8*3=24л
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