Коля и Миша варили кашу.Этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема.Сколько литров каши сварили мальчики,если в банке они разлили на 12 литров каши больше,чем в касрюли?

Математика

Коля и Миша варили кашу.Этой кашей они заполнили 2 кастрюли одинакого объема и 6 банок такого же объема.Сколько литров каши сварили мальчики,если в банке они разлили на 12 литров каши больше,чем в касрюли?

Автор: Гость