Cначала машина проехала 160 км пути, а потом - половину этого пути. После этого ей осталось проехать в 2 раза меньше того пути, что она проехала. За сколько часов машина проехала весь путь, если её скорость была равна 60 км/ч?
Математика
Cначала машина проехала 160 км пути, а потом - половину этого пути. После этого ей осталось проехать в 2 раза меньше того пути, что она проехала. За сколько часов машина проехала весь путь, если её скорость была равна 60 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:1/2=80(км) половину этого пути (160+80):2=120(км)осталось проехать (160+80+120):60=6(ч) машина проехала весь путь Ответ: за 6 часов
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