Cначала машина проехала 160 км пути, а потом - половину этого пути. После этого ей осталось проехать в 2 раза меньше того пути, что она проехала. За сколько часов машина проехала весь путь, если её скорость была равна 60 км/ч?

Математика

Cначала машина проехала 160 км пути, а потом - половину этого пути. После этого ей осталось проехать в 2 раза меньше того пути, что она проехала. За сколько часов машина проехала весь путь, если её скорость была равна 60 км/ч?

Автор: Гость