нужно разлить вин.сок в банки емкостью 2л. или 3л. если разлить сок в банки емкостью 2л. то понадобится на 2 банки больше чем банок емкостью 3 л. сколько литров виноградного сока нужно разлить?

Алгебра

нужно разлить вин.сок в банки емкостью 2л. или 3л. если разлить сок в банки емкостью 2л. то понадобится на 2 банки больше чем банок емкостью 3 л. сколько литров виноградного сока нужно разлить?

Автор: Гость