нужно разлить вин.сок в банки емкостью 2л. или 3л. если разлить сок в банки емкостью 2л. то понадобится на 2 банки больше чем банок емкостью 3 л. сколько литров виноградного сока нужно разлить?
Алгебра
нужно разлить вин.сок в банки емкостью 2л. или 3л. если разлить сок в банки емкостью 2л. то понадобится на 2 банки больше чем банок емкостью 3 л. сколько литров виноградного сока нужно разлить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - кол-во вин. сока, тогда х/2 - 2 = х/3 |*6 3х - 12 = 2х х = 12 Ответ: 12 л.
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