Из сосуда с водой при t=0 градусов цельсия откачивают воздух. Что будет происходить с водой в сосуде? почему?
Физика
Из сосуда с водой при t=0 градусов цельсия откачивают воздух. Что будет происходить с водой в сосуде? почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При очень низких давлениях вода из смеси льда и собственно воды будет переходить в газовую фазу. Это будет происходить тогда, когда давление в сосуде станет меньше, чем давление насыщенного пара. Но в вопросе есть и подвох. Если откачивать только воздух, каким-либо образом игнорируя пар, то получится трёхфазная система лёд-вода-пар
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