приведите дроби 3.2, 5.4 6.5 31.25 к знаменателю 100
Математика
приведите дроби 3.2, 5.4 6.5 31.25 к знаменателю 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]3,2=3\frac{20}{100}[/latex] [latex]5,4=5\frac{40}{100}[/latex] [latex]6,5=6\frac{50}{100}[/latex] [latex]31,25=31\frac{25}{100}[/latex]
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