Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.

Русский язык
Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар. Построены на сравнении.
Гость:
все эти фразеологизмы построены  на  сравнении
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