Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.

Русский язык

Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.

Автор: Гость