Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.
Русский язык
Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает как заведенный. Бежать как на пожар. Построены на сравнении.
Гость:
все эти фразеологизмы построены на сравнении
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