однокореневі до слова ПОМІЧНИК., щоб відбулося чергування -о, -е з -і. Дякую!!!!

Қазақ тiлi
однокореневі до слова ПОМІЧНИК., щоб відбулося чергування -о, -е з -і. Дякую!!!!
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Помічник - допомога, поміч, можеш.
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