Запиши число 26 используя 5 раз цифру 2 знаки арифмитических действий и скобок
Математика
Запиши число 26 используя 5 раз цифру 2 знаки арифмитических действий и скобок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+2+13+2+(-27)=========26
Гость:
2+2+2+13+2+(-27)=========26
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