в каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? прОцент экспЕрт занЯл Оптовый?
Русский язык
в каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? прОцент экспЕрт занЯл Оптовый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильно-эксперт. остальные неправильно
Гость:
Правильный вармант ответа слово эксперт!
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