Какому году по григоринскому календарю соответствует начальный год по иудейскому календарю?
Математика
Какому году по григоринскому календарю соответствует начальный год по иудейскому календарю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)3761 - 579 = 3182 Ответ: нулевой год по иудейскому календарю соответсвует 3182 г
Гость:
1)3761 - 579 = 3182 Ответ: нулевой год по иудейскому календарю соответсвует 3182 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его, если AB=y см BC в 2 раза больше AB, а AC на 11 см меньше BC. используя это выраж...
Физика
понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20 включен в круг с напряжением 220. Вторичная катушка трансформатора подключена к потребите...
Русский язык
Перед Вами устойчивые словосочетания – фразеологизмы. На каком языковом приёме они построены? Стоит как вкопанный. Беречь как зеницу ока. Работает ...