Какому году по григоринскому календарю соответствует начальный год по иудейскому календарю?

Математика
Какому году по григоринскому календарю соответствует начальный год по иудейскому календарю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)3761 - 579 =  3182 Ответ: нулевой год по иудейскому календарю соответсвует 3182 г
Гость:
1)3761 - 579 =  3182 Ответ: нулевой год по иудейскому календарю соответсвует 3182 г
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