Решите уравнения: 1)|y|+2=6 2)3|x|-2=2|x|+3 3)9+2|x|=12-|x| 4)4|x|-7=-2|x|+5
Алгебра
Решите уравнения: 1)|y|+2=6 2)3|x|-2=2|x|+3 3)9+2|x|=12-|x| 4)4|x|-7=-2|x|+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=+-4 |x|=5 x=+-5 3|x|=3 x=+-1 6|x|=12 x=+-2
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