запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его, если AB=y см BC в 2 раза больше AB, а AC на 11 см меньше BC. используя это выражение, составьте уравнение и найдите стороны треугольника зная что периметр треуг...

Математика

запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его, если AB=y см BC в 2 раза больше AB, а AC на 11 см меньше BC. используя это выражение, составьте уравнение и найдите стороны треугольника зная что периметр треугольника ABC равен 59 см

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