запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его, если AB=y см BC в 2 раза больше AB, а AC на 11 см меньше BC. используя это выражение, составьте уравнение и найдите стороны треугольника зная что периметр треуг...
Математика
запишите выражение для периметра треугольника ABC и упростите его, если AB=y см BC в 2 раза больше AB, а AC на 11 см меньше BC. используя это выражение, составьте уравнение и найдите стороны треугольника зная что периметр треугольника ABC равен 59 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=AB+AC+BC AB=y, BC=2y, AC=2y-11. y+2y+2y-11=59 5y=70 y=14 AB=14 BC=2*14=28 AC=28-11=17
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