факторы ,определяющие репрессивное начало внутренней политике Екатерины 2

Обществознание
факторы ,определяющие репрессивное начало внутренней политике Екатерины 2
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Главные Факторы: 1.Ликвидация Запорожской Сечи. 2.Начало присоединения Калмыцкого ханства. 3.Реформы на Дону. 4.Губернская реформа.
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