7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование     2) гидрогалогенирование3) гидрирование          4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном...

Химия
7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование     2) гидрогалогенирование3) гидрирование          4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном выходе получается этан, объём которого в тех же условиях1) 1л   2) 5л   3) 10л   4) 25л С объяснениями..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H6+Br2=C3H6Br2-р-ция галогенирования(тип:присоединения)   С2H4+H2=C2H6 1         1        1       V(C2H6)=5л -при 100% выходе(закон объемных отношений)
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