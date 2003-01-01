7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование 2) гидрогалогенирование3) гидрирование 4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном...

Химия

7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование 2) гидрогалогенирование3) гидрирование 4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном выходе получается этан, объём которого в тех же условиях1) 1л 2) 5л 3) 10л 4) 25л С объяснениями..

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