7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование 2) гидрогалогенирование3) гидрирование 4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном...
Химия
7)) Допишите уравнение реакции и определите её типСН2=СН-СН3+Вr2--...1) галогенирование 2) гидрогалогенирование3) гидрирование 4) дегидрогалогенирование 10)) При взаимодействии 5л этилена с 5л водорода при 100%-ном выходе получается этан, объём которого в тех же условиях1) 1л 2) 5л 3) 10л 4) 25л С объяснениями..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H6+Br2=C3H6Br2-р-ция галогенирования(тип:присоединения) С2H4+H2=C2H6 1 1 1 V(C2H6)=5л -при 100% выходе(закон объемных отношений)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ГОСПОДИ ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ УЧИТЕЛЬНИЦА 2 ПОСТАВИТ ЕСЛИ ДОМАШКУ НЕ ЗДЕЛАЮ Учебник по химии за 9 класс Кузнецова, Титова, Гара, Жегин, учебник 2003...
Обществознание
Геометрия
Диагональ равнобокой трапеции равна 20 см и перпендикулярна боковой сторонеюБоковая сторона и большее основание трапеции относятся как 3:5. Найдите...