ессе на тему "Рыцарство",помогите плиз)
Обществознание
ессе на тему "Рыцарство",помогите плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй вставить в эссе примеры из литературы. вот что помню, это "Айвенго". там представлен типичный рыцарь средневековья. Наши учителя прям тают, когда видят примеры из разных рассказов, романов и т.д. говорят, что это показывает наш интеллектуальтный уровень) Я, если честно не прелставляю как должно выглять эссе на русском - этот вопрос мы обошли на уроках литературы, зато на уроках английского освятили полностью) поэтому не могу даже набросать тебе план. вспомни о короле артуре. Если видела фильм, то описание не составит труда, в интернете глянь самых выдающихся рыцарей времени, которое тебе нужно. Надеюсь, поможет хоть как-то)
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