ГОСПОДИ ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ УЧИТЕЛЬНИЦА 2 ПОСТАВИТ ЕСЛИ ДОМАШКУ НЕ ЗДЕЛАЮ Учебник по химии за 9 класс Кузнецова, Титова, Гара, Жегин, учебник 2003 года стр 168 8 вопрос Содержание: Какой объём оксида углерода (ǀV) (н.у.) образ...

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Задача на избыток и недостаток.То есть если даны массы,или объемы двух исходных веществ нужно определить какое из веществ было взято в избытке,а какое в недостатке.Как только мы это определим нужно решать по тому веществу которое взято в недостатке. 1)Составим уравнение реакции: Na2CO3+H2SO4======>Na2SO4 + H2O + CO2(стрелка вверх,вообще образуется H2CO3,но эта кислота неустойчивая,поэтому она сразу распадается на CO2 и H2O) 12г 9,8 г х л Na2CO3 + H2SO4======>Na2SO4 + H2O + CO2 M=106г/моль 98г/моль Vm=22,4 л/моль m=106 г 98 г V=22,4 л 2)Расчитаем какое вещество взято в избытке.Для этого данную по условию массу делим на молярную массу. n(Na2CO3)=12/106= 0,113 моль(примерно) n(H2SO4)=9,8/98=0,1 моль Видно что Na2CO3 взято в избытке.Значит решаем по H2SO4. 3)Из уравнения реакции написанного выше составляем пропорцию. 9,8/98=x/22,4 Из пропорции выводим х=9,8*22,4/98= 2,24 л.(объем CO2) Ответ:2,24 л.