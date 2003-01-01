некоторое число больше своей половины на 3 1/7 найдите это число
Математика
некоторое число больше своей половины на 3 1/7 найдите это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число-х, тогда его половина-0,5х. Составим уравнение: х-0,5х=3 целых и 1/7 0,5х=3 целых и 1/7 х=2*(3 целых и 1/7) х=6 целых и 2/7 Ответ: 6 целых и 2/7
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