15 одинаковых корзин со сливами весят 69 кг. сколько килограммов слив в каждой корзине, ЕСЛИ ПУСТАЯ КОРЗИНА ВЕСИТ 1 КГ 500 Г?СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ СЛИВ ПОМЕСТИТСЯ В 26 ТАКИХ ЖЕ КОРЗИНАХ.

Гость: Гость:

1. СКОЛЬКО весят 15 пустых корзин? 1,5*15=22,5 кг 2. сколько весят 15 корзин со сливами? 69-22,5=46,5 кг 3. сколько слив в 1 корзине? 46,5/15=3,1 кг 4. сколько слив в 26 корзинах? 3,1*26=80,6 кг