15 одинаковых корзин со сливами весят 69 кг. сколько килограммов слив в каждой корзине, ЕСЛИ ПУСТАЯ КОРЗИНА ВЕСИТ 1 КГ 500 Г?СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ СЛИВ ПОМЕСТИТСЯ В 26 ТАКИХ ЖЕ КОРЗИНАХ.
Математика
15 одинаковых корзин со сливами весят 69 кг. сколько килограммов слив в каждой корзине, ЕСЛИ ПУСТАЯ КОРЗИНА ВЕСИТ 1 КГ 500 Г?СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ СЛИВ ПОМЕСТИТСЯ В 26 ТАКИХ ЖЕ КОРЗИНАХ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. СКОЛЬКО весят 15 пустых корзин? 1,5*15=22,5 кг 2. сколько весят 15 корзин со сливами? 69-22,5=46,5 кг 3. сколько слив в 1 корзине? 46,5/15=3,1 кг 4. сколько слив в 26 корзинах? 3,1*26=80,6 кг
Гость:
1кг500гр=1500(гр) 69кг=69000(гр) 1)1500.15=22500г(р)-весят корзины 2)69000-22500=46500(гр)-весят сливы 3)46500:15=310(гр)-весят сливы во дной корзине 4)310.26=8060(гр)=8кг60гр-в 26 корзинах Ответ:310 в одной,8кг60гр в 26 корзинах.
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