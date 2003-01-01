За первый час было расчищено от снега 5 17 всей дороги,а за второй час-9 всей дороги.Какая часть дороги была 17 расчищена...

Математика

За первый час было расчищено от снега 5 17 всей дороги,а за второй час-9 всей дороги.Какая часть дороги была 17 расчищена от снега за эти два часа?На какую ччасть дороги было расчщено меньше в первый час,чем во второй?

Автор: Гость