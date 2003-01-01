За первый час было расчищено от снега 5 17 всей дороги,а за второй час-9 всей дороги.Какая часть дороги была 17 расчищена...
Математика
За первый час было расчищено от снега 5 17 всей дороги,а за второй час-9 всей дороги.Какая часть дороги была 17 расчищена от снега за эти два часа?На какую ччасть дороги было расчщено меньше в первый час,чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5/17+9/17=14/17 ЗА 2 ЧАСА 2. 9/17-5/17=4/17 НА было расчИщено меньше в первый час,чем во второй
Гость:
1)5\17+9\17=14\17(части) было расчищено за 2 часа 2) 9/17-5/17=4/17(часть)На такую часть дороги было расчщено меньше в первый час,чем во второй
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