найти объем водорода, образующийся при взаимодействии 4,6грамм натрия с избытком этилового спирта

Химия
найти объем водорода, образующийся при взаимодействии 4,6грамм натрия с избытком этилового спирта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции.                   4,6 г                            х л  2C2H5OH + 2Na=====>2C2H5ONa + H2 (стрелка вверх)                  M=23 г/моль                 Vm=22,4л/моль                  m=46 г                           V=22,4 л Составляем пропорцию. 4,6/46= x/22,4     Из пропорции х =4,6*22,4/46=2,24 л Ответ:V(H2)=22,4 л 
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