найти объем водорода, образующийся при взаимодействии 4,6грамм натрия с избытком этилового спирта

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Напишем уравнение реакции. 4,6 г х л 2C2H5OH + 2Na=====>2C2H5ONa + H2 (стрелка вверх) M=23 г/моль Vm=22,4л/моль m=46 г V=22,4 л Составляем пропорцию. 4,6/46= x/22,4 Из пропорции х =4,6*22,4/46=2,24 л Ответ:V(H2)=22,4 л