По термохимическому уравнению :  S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.

Химия
По термохимическому уравнению :  S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                   Хг       yг             1980кДж                                      S  +  O2=  SO2 +  Q                                   32г     32г              396кДж х:32=1980:396 х=160г   y:32=1980:396 y=160г                                   ответ:m(S)=160гр.;m(O2)=160гр.    
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