По термохимическому уравнению : S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.
Химия
По термохимическому уравнению : S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хг yг 1980кДж S + O2= SO2 + Q 32г 32г 396кДж х:32=1980:396 х=160г y:32=1980:396 y=160г ответ:m(S)=160гр.;m(O2)=160гр.
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