По термохимическому уравнению : S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.

Химия

По термохимическому уравнению : S(тв.)+О2(г.)=SO2 (г.)+396 кДж рассчитайте массы серы и кислорода,которые необходимы для получения оксида серы (4),если в результате реакции выделилось 1980 кДж теплоты.

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