решите систему уравнений      x-y=2                                                                                                                x*y=120    

Алгебра
решите систему уравнений      x-y=2                                                                                                                x*y=120    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=2+у  (2+у)у=120 у^2+ 2у-120=0 корень из D=11 у1=10 у2=-12 не удовлетворяет х1=12
Гость:
х=2+у 2у+у2=120 у2+2у-120=0 Д=4+480=484 у1=(-2-22)/2=-12 х1=-10 у2=(-2+22)/2=10 х2=12 Овтет: (-10;-12), (12;10)
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