Придумайте девиз с названием команды Великие математики.ООООООООООЧЕНЬ НАДО И СРОЧНО
История
Придумайте девиз с названием команды Великие математики.ООООООООООЧЕНЬ НАДО И СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЫ ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКЕ РЕШАМ ВСЁ ЗА 5 МИНУТ
Гость:
2 на 2 4 Знаем все мы в мире. или Нам задачки непочем с легкостью мы их .....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между поселками А и Б - 40 км. Из поселка А выехал легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч, а из поселка Б - одновременно грузовой со с...
Қазақ тiлi