Придумайте девиз с названием команды Великие математики.ООООООООООЧЕНЬ НАДО И СРОЧНО

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Придумайте девиз с названием команды Великие математики.ООООООООООЧЕНЬ НАДО И СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЫ ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКЕ РЕШАМ ВСЁ ЗА 5 МИНУТ
Гость:
2 на 2 4 Знаем все мы в мире. или Нам задачки непочем с легкостью мы их .....
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