(b+5)³-b(b-5)²-25(1+b)² докажите что знаение выражения не зависит от переменной b
Алгебра
(b+5)³-b(b-5)²-25(1+b)² докажите что знаение выражения не зависит от переменной b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b³+ 15 b² + 75b + 125 - b³+10b²-25b-25-50b-25b²=приводи подобные слагаемые = 100
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