Расстояние от дома отдыха до озера равно 17/20 км,а от озера до станции-13/20 км.На сколько км одно расстояние больше другого?Выразите эту величину в метрах.

Математика

Расстояние от дома отдыха до озера равно 17/20 км,а от озера до станции-13/20 км.На сколько км одно расстояние больше другого?Выразите эту величину в метрах.

Автор: Гость