Расстояние от дома отдыха до озера равно 17/20 км,а от озера до станции-13/20 км.На сколько км одно расстояние больше другого?Выразите эту величину в метрах.
Математика
Расстояние от дома отдыха до озера равно 17/20 км,а от озера до станции-13/20 км.На сколько км одно расстояние больше другого?Выразите эту величину в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/20- 13/20=4/20 км 4/20 км = 1000/20*4=200 м
Гость:
17/20км-13/20км=4/20км=1/5км=200м Ответ:200м
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