Охилес и Одисей привели 50 караблей количество военинов одинаково на каждам у ахилеса было 6900 воинов у адесея 8100 сколько короблей у ахилеса вопрос и сколько одиссея

Математика

Охилес и Одисей привели 50 караблей количество военинов одинаково на каждам у ахилеса было 6900 воинов у адесея 8100 сколько короблей у ахилеса вопрос и сколько одиссея

Автор: Гость