Охилес и Одисей привели 50 караблей количество военинов одинаково на каждам у ахилеса было 6900 воинов у адесея 8100 сколько короблей у ахилеса вопрос и сколько одиссея
Математика
Охилес и Одисей привели 50 караблей количество военинов одинаково на каждам у ахилеса было 6900 воинов у адесея 8100 сколько короблей у ахилеса вопрос и сколько одиссея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6900+8100=15000(в) всего было у Ахилеса и Одиссея 2)15000:50=300(в) помещалось на 1 корабль 3)8100:3=27(к) было у Одиссея 4) 50-27=23(к) было у Ахилеса
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