Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?

Обществознание
Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка: Тимбукту, Гао, Дженне (Мали) Америка: государства майя, ацтеков и инков. Азия: империя Великих Моголов,Индийское княжество. Сейчас существует Дженне ныне Мали. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите высоту прямоугольного треугольника проведенную из вершины прямого угла, если она делит гипотенузу на отрезки длинной 4см. и 16см.
Ответить
Математика
Охилес и Одисей привели 50 караблей количество военинов одинаково на каждам у ахилеса было 6900 воинов у адесея 8100 сколько короблей у ахилеса воп...
Ответить
Математика
Расстояние от дома отдыха до озера равно 17/20 км,а от озера до станции-13/20 км.На сколько км одно расстояние больше другого?Выразите эту величину...
Ответить
История
Придумайте девиз с названием команды Великие математики.ООООООООООЧЕНЬ НАДО И СРОЧНО
Ответить
Алгебра
(b+5)³-b(b-5)²-25(1+b)² докажите что знаение выражения не зависит от переменной b
Ответить