Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?
Обществознание
Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка: Тимбукту, Гао, Дженне (Мали) Америка: государства майя, ацтеков и инков. Азия: империя Великих Моголов,Индийское княжество. Сейчас существует Дженне ныне Мали.
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