Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?

Обществознание

Крупнейшие государства Позднего средневековья в Азии, Тропической Африке,Америке. Какие из них существуют и ныне?

Автор: Гость