Определите массу водорода, необходимого для получения 1,8*10 в 24 степени молекул воды.

Химия
Определите массу водорода, необходимого для получения 1,8*10 в 24 степени молекул воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Н2+О2=2Н2О х-------------1,8*10^24 Н2-------------->Н2О 6*10^23-------6*10^23 х=1,8*10^24 n(H2)=N/Na=1,8*10^24/6*10^23=3(моль) m(H2)=58*3=6(г) это ответ
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