В стоящую на столе вазу массой 0,5кг налили 2л воды. Во сколько раз увеличилось давление,оказываемое вазой на стол?

Гость: Гость:

масса вазы с водой стала в N раз больше ,чем пустая. во столько же раз увеличилось и давление. объем воды =2л воды=2 *10^-3 м.куб плотность воды 1000 кг/м.куб =10^3 масса воды =2 *10^-3 м.куб * 10^3 кг/м.куб= 2 кг всего 4 кг т.е.увеличилось давление в два раза