В стоящую на столе вазу массой 0,5кг налили 2л воды. Во сколько раз увеличилось давление,оказываемое вазой на стол?

Физика
В стоящую на столе вазу массой 0,5кг налили 2л воды. Во сколько раз увеличилось давление,оказываемое вазой на стол?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса вазы с водой стала  в N раз больше ,чем пустая.  во столько же раз увеличилось и давление. объем воды =2л воды=2 *10^-3  м.куб плотность воды 1000 кг/м.куб =10^3 масса воды =2 *10^-3  м.куб  *   10^3 кг/м.куб= 2 кг всего 4 кг т.е.увеличилось давление в два раза
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