В стоящую на столе вазу массой 0,5кг налили 2л воды. Во сколько раз увеличилось давление,оказываемое вазой на стол?
Физика
В стоящую на столе вазу массой 0,5кг налили 2л воды. Во сколько раз увеличилось давление,оказываемое вазой на стол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса вазы с водой стала в N раз больше ,чем пустая. во столько же раз увеличилось и давление. объем воды =2л воды=2 *10^-3 м.куб плотность воды 1000 кг/м.куб =10^3 масса воды =2 *10^-3 м.куб * 10^3 кг/м.куб= 2 кг всего 4 кг т.е.увеличилось давление в два раза
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